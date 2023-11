Ecomondo: il Sottosegretario Prisco omaggia il Corpo dei Vigili del Fuoco

Nel video l'intervista al Sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco.

Ad Ecomondo questa mattina la visita del sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, insieme al capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Carlo Dall’Oppio, per incontrare il personale del Comando romagnolo presente in Fiera a Rimini con due stand allestiti dal Corpo nazionale. "Il primo, - riporta la stampa - dove vengono trattati gli effetti del cambiamento climatico sul soccorso e sulla prevenzione incendi, viene mostrato come i cambiamenti climatici stiano influenzando il dispositivo di soccorso tecnico urgente (risposta alle emergenze alluvionali come quella che qualche mese fa ha colpito duramente l’Emilia-Romagna, il contrasto degli incendi boschi e di interfaccia), e come la transizione energetica stia incidendo sulla progettazione della sicurezza antincendi degli edifici e delle attività (facciate, impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia elettrica con batterie a litio ione, auto elettriche); nel secondo stand sono stati posizionati alcuni mezzi rappresentativi del Corpo, come una moto d’acqua, il “Bruco” con allestimento per alluvione, il “Trincia” e l’Unimog per la lotta agli incendi boschivi".

Presenti il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Francesco Notaro e il comandante provinciale Piergiacomo Cancelliere. Posto l'accento sul ruolo cruciale dei Vigili del Fuoco in situazione di emergenza come nelle recenti alluvioni che hanno messo in ginocchio Romagna e Toscana.



Nel video l'intervista al Sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco.