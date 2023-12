Elezioni europee, il presidente Mattarella: "Occorreranno lucidità di giudizio e consapevole lungimiranza"

La presidente Meloni ha definito il dibattito sul Mes, Meccanismo europeo di stabilità, molto italiano e molto ideologico, ed ha attaccato le opposizioni chiedendo perché non lo hanno ratificato loro, se lo ritenevano così indispensabile. Oggi riferisce al Parlamento circa il prossimo Consiglio Europeo del 14 e 15 dicembre. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein però le ha risposto subito, accusandola di fare il “gioco delle tre carte”: “ Non si discute l'attivazione del Mes, ma la ratifica del trattato che lo modifica – ha spiegato – 26 Paesi su 27 lo hanno già fatto, rimane solo l'Italia perché la destra è prigioniera della sua propaganda ideologica”. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha invece annunciato che sono stati prorogati i termini per l'attivazione della carta “Dedicata a te”, quella che consente di disporre di 382,50 euro l'anno per chi ne ha bisogno, cui si aggiungono 77,20 euro per l'acquisto di beni alimentari o carburante. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato all'assemblea generale di Confagricoltura, ricordando le prossime elezioni europee. Nel videomessaggio inviato, la presidente Meloni ha invece sottolineato come l'Italia sia un modello per aver detto “stop al cibo sintetico: siamo la prima nazione al mondo ad averlo fatto”.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella