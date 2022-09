Elezioni: in E-R al voto in 3,3 milioni per 43 parlamentari

Sono oltre 3,3 milioni gli elettori emiliano-romagnoli, in circa 4.500 sezioni, chiamati alle urne domenica 25 settembre 2022, dalle 7 alle 23, per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In Emilia-Romagna dovranno essere eletti complessivamente 43 parlamentari, 29 alla Camera (11 attribuiti in collegi uninominali e 18 al plurinominale) e 14 al Senato (5 attribuiti in collegi uninominali e 9 al plurinominale), numero di rappresentanti da eleggere ridotto, in seguito alla riforma costituzionale del 2020.

Nel 2018 in regione sono stati eletti 45 deputati (17 dall'uninominale e 28 dal proporzionale-plurinominali) e 22 senatori (8 dall'uninominale e 14 dal proporzionale-plurinominali).

Informazioni, curiosità, risultati precedenti e altri dati sulla consultazione politica, sul sito della Regione dedicato alle elezioni, all'indirizzo www.regione.emilia-romagna.it/elezioni, realizzato dall'Agenzia di Informazione e Ufficio stampa della Giunta in collaborazione con l'Assemblea legislativa.