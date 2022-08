Elezioni Italia: si delinea lo scenario delle candidature, polemiche e botta e risposta tra i big

La campagna elettorale sta entrando nel vivo e non mancano scontri e malumori su più fronti. Alle 20 scade il termine per la presentazione delle liste. In casa centro-destra, Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) si presenterà a L'Aquila. E il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Monza all'uninominale del Senato. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, riconferma la squadra di Governo e si dice orgoglioso di avere, tra i candidati, sindaci, imprenditori e rappresentanti del volontariato. Intanto, nuovi video di Meloni e Berlusconi sui temi economici.

Nelle scorse ore la polemica sugli spazi nei dibattiti televisivi seguita dallo scontro tra Meloni e il segretario Pd, Enrico Letta, sulla pubblicazione, da parte della leader di Fratelli d'Italia, del video dello stupro avvenuto ieri a Piacenza. Una campagna elettorale infuocata, dunque, con il Partito Democratico che accusa di tradimento i 5 Stelle dopo l'annuncio della corsa solitaria alle Regionali in Sicilia.

Intanto, proprio in casa centro-sinistra, arriva la conferma di Letta capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. Per il terzo polo, Matteo Renzi (Italia Viva) guiderà la lista al Senato in Lombardia, Toscana e Campania. In quota Sinistra Italiana-Verdi, Aboubakar Soumahoro è uno dei capolista alla Camera in Emilia-Romagna. Forze di sinistra che rivendicano il loro ruolo.

Nel servizio, le dichiarazioni di Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), Silvio Berlusconi (Forza Italia), Angelo Bonelli (co-portavoce Europa Verde) e Matteo Di Cocco (Italia Sovrana e Popolare)