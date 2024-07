Elezioni regionali, la Liguria indica il 27 e 28 ottobre

Mentre la Procura di Genova chiede il giudizio immediato per l'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, per l'imprenditore portuale Aldo Spinelli e per l'ex presidente dell'autorità portuale Paolo Emilio Signorini, la data proposta per le elezioni liguri è il 27 e 28 ottobre, salvo decreti legge da parte del governo per un eventuale accorpamento con altre Regioni al voto, come l'Emilia Romagna che ha indicato il 17-18 novembre, e l'Umbria che non ha ancora una data. Sui nomi, in Liguria il centrosinistra converge su Andrea Orlando, uomo di punta del Partito Democratico, sul quale neanche Italia Viva di Matteo Renzi pone veti.

Il centrodestra sta riflettendo, dopo l'indisponibilità palesata dal leghista Rixi. In Emilia-Romagna Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente dell'Unione province d'Italia, è ufficialmente il candidato del centrosinistra, mentre la riminese Elena Ugolini, rettrice delle Scuole Malpighi di Bologna ed ex sottosegretaria all’Istruzione con il governo Monti, propone un progetto civico sostenuto da tutto il centrodestra. E' da sempre vicina al movimento di Comunione e Liberazione. Meloni da Pechino, prima di atterrare a Shangai, parla alla stampa anche del report dell'Unione Europea sullo Stato di diritto, a suo dire strumentalizzato da alcuni “stakeholder”, come li definisce, ossia portatori di interesse, e cita il Domani, il Fatto Quotidiano e Repubblica. C'è spazio anche per la domanda sul menu gustato in Cina. Infine esulta l'opposizione che conta già 250mila firme raccolte per il referendum contro l'autonomia differenziata. “Boom di partecipazione”, per Giuseppe Conte, che testimonia la contrarietà dei cittadini a una legge che “mina l'unità del Paese”, mentre per il capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia, è in corso “una mobilitazione generale nel Paese che solo Meloni non vede”.

Nel video l'intervista a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio