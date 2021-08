Emilia Romagna, basso il tasso di incidenza dei contagi, ma è Rimini la provincia con più casi

Dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza prenotazione. Il commissario per l'emergenza Figliuolo ha scritto alle Regioni, per chiedere di predisporre corsie preferenziali. L'appello alla vaccinazione dei giovanissimi arriva anche dalla società di pediatria: in Italia, spiega, il 5,5% dei casi (si tratta di oltre 240mila bambini) con 14 decessi riguarda la fascia 0-9 anni, mentre per chi ha da 10 a 19 anni arriva al 10% (oltre 430mila). E a proposito di riapertura delle scuole, non va giù ai sindacati la decisione di adottare il Green pass per il personale scolastico, con relative sanzioni in caso di inadempienza. E anche gli operai di un'azienda torinese venerdì sciopereranno per due ore contro la decisione di riservare l'ingresso in mensa solo ai possessori di Green pass.

Nella circolare del ministero dell'Interno invece si puntualizza che anche gli esercenti potranno chiedere l'esibizione di un documento di identità, oltre all'utilizzo dell'app che scansiona il Qr Code del certificato verde. Controllo comunque “discrezionale”. E' di quasi 7000 l'incremento odierno sui contagi (6.968, per una incidenza del 3% rispetto ai tamponi eseguiti); 15 in più le terapie intensive, crescono di 68 i ricoveri. 31 le vittime, stessa cifra di ieri.

In Emilia Romagna 454 i nuovi positivi, basso il tasso di incidenza che non arriva al 2% (1,8%). Per il secondo giorno consecutivo stabili le terapie intensive, 10 in più i ricoveri ordinari. Due i decessi. Rimini è la provincia col maggior numero di casi, 91 da ieri (57 sintomatici). “L'incremento dei contagi in Romagna, che rileviamo – dice Mattia Altini, direttore sanitario Ausl – è dovuto soprattutto alla maggior contagiosità della variante Delta, che ormai rappresenta la totalità dei casi. La situazione negli ospedali romagnoli però – aggiunge – è largamente al di sotto del livello di guardia. Il virus – conclude Altini – sta circolando soprattutto tra i giovani, nella fascia 12-24 anni”.