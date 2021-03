Emilia Romagna e Marche restano in zona arancione

I dati in Emilia-Romagna

Nonostante gli allarmi degli ultimi giorni, l'Emilia Romagna resta in zona arancione, così come le Marche. Record di contagi in Regione oggi: oltre 3.000 i nuovi positivi (3.246), l'altro picco, di 2.800, era stato lo scorso 15 novembre, su più di 42mila tamponi eseguiti (42.699) che fa salire al 7,6% l'incidenza dei contagi. Continuano ancora a crescere i numeri ospedalieri, i pazienti in terapia intensiva sono 7 in più da ieri (266), 68 in più negli altri reparti Covid (2.663). 46 i decessi, ben 25 in provincia di Bologna, 3 a Rimini tra cui un uomo di 52 anni (e altri due uomini di 81 e 90 anni) e dove i casi in più sono 268 (156 sintomatici).









Secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, tra le cinque Regioni che superano la soglia d'allarme di 250 casi alla settimana per 100mila abitanti, ci sono anche l'Emilia-Romagna che ha ben 342 casi ogni 100mila, e le Marche, con 265 per 100mila, dove oggi si registra un nuovo record assoluto di positivi, superata quota mille (1.027), 228 in provincia di Pesaro Urbino.