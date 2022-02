Emilia Romagna: in calo positivi, ricoveri e terapie intensive: ma solo a Rimini, 14 morti

Dal bollettino Covid dell'Emilia-Romagna emerge un dato preoccupante per quel che riguarda i decessi: se ne registrano complessivamente 34 e ben 14 di questi sono avvenuti nella provincia di Rimini. Un dato allarmante che evidenzia come in un giorno oltre il 41% dei decessi regionali legati al coronavirus sono avvenuti nella città rivierasca. In Regione, su 53mila tamponi effettuati, sono stati rilevati 12.012 nuovi casi. Oltre 41mila guariti e quasi 30mila casi attivi in meno. Calano i ricoveri: 159 nei reparti Covid, di cui due nelle terapie intensive. Sul fronte delle vaccinazioni, oltre 2 milioni e 414mila terze dosi sono state somministrate.