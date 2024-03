Emilia Romagna: l’Assemblea Legislativa celebra Guglielmo Marconi nel 150° della nascita

L’invenzione della telegrafia senza fili attraverso le onde radio gli valse il Premio Nobel per la fisica nel 1909, ma a lui si deve anche la nascita della radio e della comunicazione senza confini. Guglielmo Marconi, pioniere del wireless, nasce 150 anni fa a Bologna. La figura del fisico italiano più celebre della prima metà del XX secolo verrà valorizzata con un triennio (2024-2026) di manifestazioni in Italia e all’estero.

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna racconta lo scienziato con la mostra fotografica "Guglielmo Marconi, il suo tempo e il suo territorio" inaugurata ieri e realizzata in collaborazione con il Comune di Sasso Marconi, la Film Commission e la Fondazione Marconi.

I pannelli raccontano la sua vita tra Bologna e il Regno Unito fino al Premio Nobel: è stato il primo italiano a conseguire l’onorificenza. In mostra anche le foto inedite tratte dalla serie tv “Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo”, una produzione Stand by me in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Lucio Pellegrini con Stefano Accorsi nel ruolo di Guglielmo Marconi e Nicolas Maupas nel ruolo di Marconi da giovane.

La mostra è visitabile fino al 5 aprile nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 9.30-18. Il 5 aprile, alle ore 17.30, gran finale con un concerto curato da Onda Marconi che si terrà nella Sala Fanti dell’Assemblea legislativa.

Nel video le interviste a Roberto Parmeggiani (sindaco di Sasso Marconi) e a Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa Emilia Romagna