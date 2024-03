Emilia-Romagna solidale: la Regione in prima linea a sostegno delle popolazioni più svantaggiate

Le interviste a Barbara Lori e Stefano Bonaccini

La ristrutturazione e l’allestimento di rifugi antiaerei nelle scuole in Ucraina, cibo e farmaci nei luoghi di guerra a sostegno della popolazione, il ripristino di pozzi per l’acqua potabile, sementi e formazione per le attività agricole. Ma anche progetti di accoglienza in Regione, di coinvolgimento dei cittadini per sviluppare una cultura di cittadinanza globale e per un futuro sostenibile. 307 in totale le iniziative di cooperazione internazionale avviate dall'Emilia-Romagna e 8,6 milioni di euro investiti dal 2018 al 2023. La conferma di una spiccata propensione alla solidarietà e di un lavoro che non si è mai fermato a favore di quasi 1 milione e mezzo di persone, cittadini, profughi, giovani e donne. Risultati che si devono alla rete di associazioni e fondazioni che operano sul territorio in sintonia con la Regione. A breve uscirà il nuovo bando 2024 che metterà a disposizione dei nuovi progetti circa 1,5 milioni di euro. I dati, le idee e i risultati delle politiche regionali sono stati presentati oggi a Bologna nel convegno internazionale “I partenariati territoriali nelle politiche di cooperazione allo sviluppo”. A confronto le esperienze di Liguria, Toscana, Andalusia e Regione Sud della Francia.

Capitolo a parte per l'Ucraina: dall'inizio del conflitto stanziati 1,8 milioni di euro per progetti di accoglienza in regione e di aiuto in loco per beni di prima necessità, ristrutturazioni, sostegno psicologico ed educativo. Dal 2021 la Regione ha inoltre destinato all’Africa l’80% dei fondi annuali di cooperazione internazionale nei settori prioritari dell’ambiente; dell'empowerment femminile; della migrazione e dello sviluppo.

Nel video le interviste a Barbara Lori, assessora regionale Cooperazione internazionale e Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna