Energia, Pichetto: “Coltiviamo appieno l'opzione nucleare”

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, arrivando alla terza giornata di lavori della Conferenza degli addetti scientifici delle ambasciate, organizzata dalla Farnesina a Torino, ha affermato: "Sul nucleare noi siamo per la ricerca e la sperimentazione: crediamo che sia la soluzione per dare continuità nel futuro”. “Non è una questione immediata – ha aggiunto –, ma siamo impegnati fortemente su questo fronte anche con grande imprese a livello nazionale, con università e con centri di ricerca, quindi coltiviamo appieno l'opzione nucleare".

Quanto al tema dell'incontro, 'L'Italia tecnologica motore dell'internazionalizzazione', Pichetto ha sottolineato che il suo messaggio "è quello delle azioni che stiamo portando avanti sia come come governo italiano, sia nell'ambito del G7, su quelli che sono gli obiettivi rispetto ai temi mondiali rappresentati da Cop28 e poi Cop29".

Intanto la Commissione europea ritiene che sia il "momento giusto" per discutere di una possibile strategia dell'Ue in materia di fusione nucleare. "Si tratta di una nuova fonte di energia priva di carbonio, con il potenziale per diventare una parte potente del futuro mix energetico dell'Ue". Lo ha detto la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, nel suo intervento alla conferenza 'Il progetto dell'Ue per l'energia da fusione" in corso a Strasburgo. La commissaria ha insistito sul "ruolo di leader" che l'Ue può svolgere sul nucleare. "Siamo in prima linea nello sviluppo di un quadro normativo sulla fusione", ha sottolineato.