Erutta l'Etna, chiuso l'aeroporto di Catania

L'aeroporto di Catania è attualmente chiuso a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano ha intensificato la sua attività nelle ultime ore, anche nella notte, con cenere in strada a Catania. L'aeroporto della città rimarrà chiuso fino alle ore 20, dopo lo stop al traffico aereo inizialmente previsto fino alle ore 13. A fermarsi o a rallentare sono anche i mezzi stradali: per le prossime 48 ore divieto di circolazione per i mezzi a due ruote e gli automezzi potranno viaggiare a massimo 30 km orari in tutto il territorio del comune, dopo l'ordinanza del Sindaco. Già iniziata la pulizia delle vie.

L'Ingv di Catania ha comunicato che, a partire dalle ore 18.40 di ieri pomeriggio, si è osservata un'attività stromboliana al cratere di Sud-Est, in graduale intensificazione. Il modello previsionale della dispersione dell'eventuale nube eruttiva indica una direzione sud. In serata si è già registrata una ricaduta di cenere nella zona del rifugio Sapienza - Piano Vetore.