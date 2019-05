Esce dal carcere e torna a vessare l'ex marito, arrestata

Era stata rimessa in libertà da appena due giorni dopo essere stata arrestata con l'accusa di stalking. Ieri ha fatto ritorno, per lo stesso motivo, nel carcere di Forlì: protagonista della vicenda una 41enne ucraina residente a Cattolica arrestata nuovamente dai Carabinieri. La donna, tre mesi fa, era finita in manette perché oltre a perseguitare l'ex marito con messaggi e telefonate insistenti, seguendolo sul posto di lavoro e rigandogli l'auto, aveva minacciato l'uomo e la loro figlia piccola di morte. Arrestata per stalking e minacce dopo aver dato in escandescenza anche davanti al giudice delle separazioni, la 41enne - rimessa in libertà l'altro ieri - è arrivata a scuola della figlia riproponendo lo stesso copione: davanti a professori, bidelli e bambini ha inveito contro l'ex - nel frattempo risposato e padre di un altro bimbo - pretendendo l'affido della piccola. Sul posto i militari di Cattolica che hanno arrestato la donna riportandola in carcere.