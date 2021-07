Europei di calcio: fra quattro o cinque giorni i possibili effetti dei festeggiamenti

Già fra 4 o 5 giorni, se ci saranno picchi di contagi in città dove ci sono stati comportamenti a rischio, si potrà vedere se con i festeggiamenti per la vittoria agli Europei si sia rischiato troppo. Queste le parole dell'immunologo Sergio Abrignani, membro del Cts italiano. La speranza è che - come accaduto con la Coppa Italia o per lo lo scudetto -, nonostante gli assembramenti non si osservi alcun picco di casi. Le mascherine all'aperto sarebbero invece l'ultima ipotesi, perchè se c'è distanziamento, all'esterno il rischio di infettarsi sarebbe minimo.

Anche l'Oms ieri aveva lanciato l'allarme dopo la finale degli europei a Wembley: "C'è poco da festeggiare, a 'guardare il contagio' diffondersi in diretta tv, perché la variante Delta non si ferma". Nel Regno Unito oltre 34 mila nuovi casi. Macron spinge sui vaccini, pass in ristoranti e aerei, obbligo di immunizzazione per il personale sanitario. In Russia 780 morti, il picco dall'inizio dell' epidemia.

In Italia, con i numeri della pandemia in risalita, alcune regioni temono di tornare in zona gialla anti-Covid. Il tasso di positività nazionale sale all'1,2%; altri 13 i decessi. Il ministro della Salute Speranza chiarisce che una risalita dei contagi era prevista ed è in corso, ma con numeri più bassi del passato. Il commissario all'emergenza Figliuolo vuole "intercettare gli indecisi" del vaccino "per raggiungere l'immunità di gregge". E assicura che si è attrezzati per una eventuale terza dose.