Nella nottata appena trascorsa agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno arrestato un uomo, per il reato di evasione. Durante il controllo dei clienti di una nota sala slot riminese, i poliziotti hanno rintracciato un soggetto in regime di arresti domiciliari. L’uomo ha detto agli agenti di essere stanco di rimanere presso la Comunità di recupero in cui stava scontando la pena, per cui era andato alla sala slot per svagarsi un po'. L'uomo è stato dunque arrestato.