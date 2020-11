Falso referto medico per non indossare la mascherina: denunciato 43enne di Misano

Pur di non indossare la mascherina anti covid ha falsificato un referto medico, mettendosi nei guai. Protagonista un italiano di 43 anni nato in Argentina e attualmente residente a Misano Adriatico, che il 3 settembre si era rifiutato, all'interno del punto Blu di autostrade per l'Italia al casello autostradale di Rimini sud, di indossare la mascherina, provocando l'intervento una pattuglia della Polizia Stradale di Forlì. Agli agenti l'uomo aveva mostrato un referto medico che lo esimeva dall'uso dei dispositivi di protezione. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l'esenzione non era presente sul documento originale e che pertanto la certificazione era stata contraffatta. Lo scorso 19 novembre una perquisizione ha permesso di recuperare e sequestrare il certificato contraffatto e denunciare, in stato di libertà, il 43enne per avere alterato un referto medico.