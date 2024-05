Fano: cammina a bordo strada e viene travolta, 56enne muore sul colpo

Una donna di 56 anni, C.K. è stata travolta e uccisa la notte scorsa, attorno alle 23.15, in via VI strada a Bellocchi a Fano. La vittima stava camminando sul lato destro della corsia quando una vettura l'ha investita in pieno. L'urto, particolarmente violento, non le ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Cagli. I vigili del fuoco, la cui caserma è poco distante, sono intervenuti per illuminare la zona e consentire agli agenti di fare i rilievi.

L'auto, una Smart, era guidata da una donna di 35 anni di Fano, la vittima invece è di origine albanese ed abitava poco lontano dal luogo dell'incidente. La strada presenta un'illuminazione pubblica ma le piante ad alto fusto oscurano fortemente la strada. La conducente si è fermata subito ed ha allertato i soccorsi. Non ci sono testimoni dell'incidente ma la polizia stradale li sta cercando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'autovettura è stata sequestrata e la conducente, che è risultata comunque negativa all'alcoltest, sarà denunciata per omicidio stradale.