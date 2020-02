Farnesina: i voli Italia-Cina rimangono chiusi, riapertura notizia infondata

I voli tra Italia e Cina resteranno chiusi così come previsto dall'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il 31 gennaio 2020 e si continuerà a lavorare per implementare le misure già attivate nelle ultime settimane. È quanto conferma la task force sul Coronavirus riunitasi questa mattina al ministero. "Nel ribadire il profondo legame di amicizia tra Italia e Cina, già manifestato attraverso molteplici attività avviate proprio dal governo italiano a sostegno del Paese asiatico in un momento delicato e complesso – riferiscono fonti della Farnesina -, si precisa che la notizia riportata dall'agenzia cinese Xinhua circa una riapertura dei voli è priva di fondamento".