Fedez a Rimini gira il video de "La dolce vita"

È Rimini il set del futuro tormentone estivo 2022, 'La dolce vita', il nuovo brano di Fedez, Tananai e Mara Sattei in uscita domani. Il trio è ospite al Grand Hotel e ha cominciato a girare le riprese del videoclip in spiaggia, davanti alla Colonia Bolognese. Bagno di folla per i tre artisti raccontata nelle Stories postate da Fedez sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove mostra tutto l'affetto e la stima che nutre nei confronti dei suoi compagni di avventura.

Ecco alcune foto della giornata dalla pagina Instagram del rapper milanese.