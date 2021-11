Fenomeno baby gang in riviera: tre adolescenti denunciati a Riccione, due a Rimini

I Carabinieri di Riccione hanno identificato e denunciato tre giovanissimi autori di rapine in estate. A Rimini la Polfer rintraccia e ferma due baby-rapinatori In gruppo, avevano accerchiato e malmenato una giovane turista di 21 anni, scappando dopo averle strappato la collana. Da subito, i Carabinieri avevano avviato le ricerche, riuscendo poco dopo a rintracciare l'autrice materiale della rapina, stando anche al riconoscimento fatto dalla stessa vittima. Finiva in manette una 17enne di Varese, poi condotta in un centro di accoglienza per minore nel bolognese. Una attività investigativa complessa, che ha portato a ricostruire tutti i movimenti del gruppo grazie anche alla visione degli impianti di videosorveglianza, arrivando a distanza di quasi tre mesi dai fatti ad identificare anche gli altri giovanissimi complici, tutti minorenni di origine lombarda, ora deferiti all'autorità giudiziaria per i Minori di Bologna.







Nel corso delle indagini, gli uomini dell'Arma hanno anche accertato che i minori, grazie ad una applicazione sui loro cellulari, avevano scansionato i documenti di identità falsificandoli, attestando di essere maggiorenni per poter così pernottare negli alberghi della Riviera. Intanto, a Rimini, la Polizia Ferroviaria ha fermato due baby rapinatori, scappati dopo aver sottratto il cellulare e colpito con un pugno al volto il dipendente di una pasticceria nei pressi della stazione. Bloccati e identificati, due nordafricani di 17 e 15 anni: lui portato al centro di Prima Accoglienza Minorile di Bologna, lei denunciata e affidata alla madre