Festa Dems: a Rimini il Partito Democratico ragiona su un'Italia "nuova"

Le interviste a Dario Franceschini, Andrea Orlando, Emma Petitti e Andrea Gnassi

Gli equilibri nell'esecutivo giallo-rosso prendono spazio tra le dichiarazioni di ministri e parlamentari ospiti della terza edizione della Festa Dems al cinema Fulgor. Tutto questo proprio nelle ore del botta e risposta tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi su tasse e appoggio al Governo.

Di fronte a uno scenario politico in continua metamorfosi, a Rimini una parte della sinistra italiana pensa a un nuovo futuro, tra Europa, ambiente, istruzione e lotta alle disuguaglianze. Non solo questioni nazionali e internazionali, perché si ragiona anche sul locale. Presente all'evento anche una delegazione di Ssd per la politica sammarinese. Domani ci sarà anche il Psd, nella giornata conclusiva al teatro Galli.

Nel servizio, le interviste a Dario Franceschini (ministro Beni e Attività Culturali), Andrea Orlando (vice segretario Pd), Emma Petitti (assessore al Bilancio Emilia-Romagna) e Andrea Gnassi (sindaco di Rimini)