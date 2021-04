Festival della canzone per Leo, l'opportunità di mettersi in gioco

La pandemia, nonostante le difficoltà, non ferma l'arte. Ieri è andata in scena l'ottava edizione del Festival della canzone per Leo, al teatro Leo Amici, al lago di Monte Colombo. Evento trasmesso a distanza tramite il sito del teatro, con performance svolte nel rispetto delle prescrizione sanitarie o con esibizioni registrate. Venti i giovani talenti che si sono alternati: danzatori, musicisti, cantanti italiani ed esteri. Nessun vincitore, come prevede la formula dell'evento, ma l'opportunità per tutti di mettersi in gioco. Alla regia e direzione artistica Carlo Tedeschi. Come ospiti personaggi come Claudia Koll, Pippo Franco e la partecipazione di Gessica Notaro. L'evento era promosso dalla Fondazione Leo Amici e sostenuta dall'associazione umanitaria DARE.