Fiamme all'Hotel Touring, ospiti evacuati e strada chiusa FOTOGALLERY

Hotel Touring in fiamme nel pomeriggio a Miramare di Rimini, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire intorno alle 13.45 per domare le fiamme sprigionatesi da una cabina elettrica. Le fiamme si sono sviluppate all'esterno e al primo piano in corrispondenza della sala pranzo, facendo scattare il piano di evacuazione dell' hotel di 6 piani e 110 camere. In quel momento c'erano una 50ina di clienti e 22 dipendenti. Alcuni ospiti della struttura sono stati accompagnati fuori dalle loro stanze dai vigili del fuoco, intervenuti con 18 uomini, mentre altri erano già in strada. Dopo aver spento le fiamme si è provveduto a verificare nei piani la completa evacuazione degli ospiti presenti. Alcuni sono stati comunque soccorsi dal 118: cinque persone, infatti, sono state lievemente interessate da fuoco.

Sul posto la polizia di Stato e la polizia locale di Rimini che hanno chiuso anche un tratto di strada per consentire l'intervento dei soccorsi. Allertata anche la sezione sicurezza impiantistica della locale ASL