Fiducia Conte-Bis: è scontro tra Premier e Salvini al Senato

Scontro al Senato tra Conte e la Lega durante la replica del presidente del Consiglio al dibattito sulla fiducia. 'Errare è umano, ma dare agli altri le proprie colpe è il modo migliore per conservare la leadership del partito', ha detto il premier guardando Salvini. La risposta sono stati cori da parte dei senatori della Lega: 'Senza onore!'. 'Poi, con calma, nelle prossime settimane spiegherete al Paese cosa ci sia di dignitoso in tutti i repentini voltafaccia che ci sono stati in poche settimane', il contrattacco di Conte. Nel suo intervento, Salvini si era rivolto al premier chiamandolo 'presidente Conte-Monti' e aveva attaccato la legge elettorale proporzionale a cui puntano 5S e Pd: 'Vogliono garantire l'inciucio a vita'. Nella replica, Conte ha annunciato il taglio del cuneo fiscale a cominciare dai lavoratori nella Legge di Bilancio 2020. La questione migranti, ha aggiunto, va gestita a livello europeo e va modificato il regolamento di Dublino'.