Fiera di Rimini, Ecomondo: la transizione energetica verso il Pnrr e la Cop 26

Nel video le interviste a Ilaria Fontana, sottosegretaria alla Transizione ecologica, e a Irene Priolo, assessore regionale all'Ambiente.

L'evento internazionale dedicato all'economia circolare e alle energie rinnovabili, ospitato dalla Fiera di Rimini fino a venerdì 29 ottobre, si inserisce in un periodo storico decisivo: siamo infatti alla soglia della Cop 26 di Glasgow, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in calendario dal 31 ottobre al 12 novembre, e siamo nel pieno della progettazione delle iniziative da attuare per utilizzare al meglio le risorse offerte dal Pnrr e incentivare dunque la transizione energetica.

"Adesso abbiamo due strumenti potentissimi - illustra Ilaria Fontana, sottosegretaria alla Transizione ecologica -: il Pnrr e il Piano per la Transizione ecologica, che ci permetteranno di guidare il Paese da qui al 2050, con effetti positivi sulla vita del cittadino e delle imprese".









Ma il tema della transizione energetica, del riciclo e riutilizzo dei rifiuti – che possono diventare anche opere d'arte – interessa anche a San Marino, che collabora con l'Italia per lo smaltimento dei rifiuti e non solo.

"Recentemente mi ha scritto la Repubblica di San Marino - svela Irene Priolo, assessore regionale all'Ambiente - per fare un incontro e affrontare anche nuovi investimenti, che la Repubblica vorrebbe fare all'interno di una visione rinnovata della gestione del Piano dei rifiuti. Ho appena ricevuto una comunicazione, quindi probabilmente ci sarà un incontro per capire come proseguire proficuamente questa collaborazione".

