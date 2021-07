Finale Europei di calcio: a Rimini intensificate le misure di sicurezza, come cambia la viabilità

In vista della finale degli Europei di calcio di domani sera, la prefettura di Rimini ha riunito il comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, al fine di evitare episodi di vandalismo ed eccessi.

Nel concreto, saranno rinforzate le Forze dell'Ordine, tra le quali saranno presenti anche la Squadra di Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia. Saranno circa 300 le divise che, tra Rimini e Riccione, garantiranno sicurezza durante tutta la serata.









Sospesa la circolazione sul lungomare di Rimini e modifica della circolazione di altri tratti stradali che saranno appositamente segnalati, con lo scopo di evitare cortei di auto e moto in caso di vittoria. Previsti anche divieti di sosta in altre aree ritenute sensibili (come piazzale Fellini), mentre il noleggio dei monopattini sarà sospeso per garantire la serena fruizione degli spazi pubblici, rispettando sempre le misure di contrasto al Covid tuttora in vigore. Massima attenzione per i mezzi pubblici, dopo gli episodi di martedì scorso, dove dei ragazzi si sono arrampicati sul tetto di un autobus a Riccione. È stata predisposta, inoltre, un'ordinanza che vieta la vendita e l'utilizzo di bevande in contenitori di vetro e lattine, dalle 17:00 di domenica alle 06:00 di lunedì.

Il Prefetto invita ad “evitare pericolosi assembramenti e manifestazioni smodate che potrebbero degenerare e creare concreti pericoli per la sicurezza dei cittadini” e, in particolare lancia “un appello al senso di responsabilità e alla capacità di auto controllo, per scongiurare che la gioia per una vittoria della nostra nazionale di calcio da tutti auspicata possa trasformarsi in qualcosa d’altro”.