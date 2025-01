Nel video l'intervento in Senato del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida

Fine settimana di tensioni tra governo e magistratura, con le proteste dei magistrati contro la riforma della giustizia del ministro Nordio. All'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione, presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c'è apprensione visto l'annuncio di una prima protesta, da parte dei magistrati, per la giornata di domani, all'apertura dell’anno giudiziario nelle Corti d’appello nelle varie città italiane. I togati vorrebbero uscire dall'aula, Costituzione alla mano, nel momento in cui il ministro Nordio prenderà la parola.

“La spettacolarizzazione del dissenso della magistratura è inopportuna – fa notare Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia – l'Anm è come se fosse una neo-corrente. L'articolo 101 della Costituzione – ricorda – stabilisce che il Parlamento scrive le leggi e i magistrati le applicano, dunque siamo di fronte a uno scontro inaccettabile tra potere giudiziario e legislativo”. Di altro parere Nicola Gratteri, procuratore di Napoli: “La separazione delle carriere? La fanno per indebolire il pubblico ministero.

Il passaggio successivo – è la previsione – sarà la sua sottoposizione al controllo del potere politico”. Ieri in Senato l'informativa del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sull'emergenza granchio blu, la cui cattura, ha detto, in alcune zone d'Italia come la sacca di Goro in Emilia-Romagna, ha toccato punte del 940% in più rispetto al 2022. Gli esemplari vanno catturati, ha spiegato, per evitare che la specie si diffonda e colpisca gli allevamenti di molluschi, in particolare vongole veraci che sono una delle eccellenze agroalimentari italiane.

