Fissata la campata del Ponte Morandi. Conte: "Genova è un modello per l'Italia"

Giornata importante per Genova, il Ponte crollato il 14 agosto di due anni fa inaugura oggi la posa in opera dell'ultima campata, alla presenza delle autorità, compreso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. “Un'opera nata da un grande lavoro collettivo”, l'ha definita l'architetto Renzo Piano che l'ha progettata.

"Il ponte non è finito ma oggi celebriamo il ricongiungimento delle due parti della valle" ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci in occasione del varo. "Oggi questo nastro d'acciaio posso dire finalmente riunisce le due parti della valle di ponente e di levante. C'era un nastro prima che purtroppo li 14 agosto 2018 è venuto giù": "Ci ricorderemo per sempre" - aggiunge - "delle 43 vittime". Il ponte di Genova "credo sia anche il simbolo di un'Italia che ce la fa a ripartire" ha dichiarato il governatore della Liguria Giovanni Toti. "Credo - aggiunge - che questo sia qualche cosa di più di un ponte. - È utile a questo paese. È la dimostrazione che insieme possiamo fare tante cose", "la dimostrazione che chi pensa che una cosa non sia possibile farebbe bene ad astenersi dal disturbare chi la sta facendo".

Quello del ponte di Genova "è un cantiere simbolo per l'Italia intera: è il cantiere dell'Italia che sa rialzarsi, che si rimbocca le maniche, non si lascia abbattere, non si lascia sopraffare" ha detto il premier Conte. "Genova è un modello per l'Italia. E insegna che il più grande atto d'amore è impegnarsi a ripartire insieme", sottolinea. Da Genova si irradia "una luce che dà speranza all'Italia intera".