Fiumi in piena in tutta la Regione. Prima tracimazione per Ridracoli - GUARDA LA GALLERY

Il maltempo sta battendo tutta la Regione dove sono diverse le situazioni di difficoltà soprattutto legate all'esondazione in alcuni punti, di fiumi e torrenti.

Sorvegliato speciale il Marecchia. Questa mattina è crollata la briglia a monte di Traversa Marecchia, all'altezza della frazione Ponte Verucchio. Ora la forza dell'acqua procede verso valle senza ostacoli di rallentamento. La Protezione Civile e la polizia di Stato stanno presidiando il ponte sulla Statale 16 Adriatica a Rimini: a causa del forte vento e del mare grosso, infatti, l'acqua non riesce a defluire alla foce.

La Valconca è stata interessata da un'ondata di piena che, in alcuni punti, ha visto il Conca e i suoi affluenti esondare rendendo necessario presidiare strade e ponti. Situazione analoga in Valmarecchia dove si registra uno smottamento a Novafeltria mentre altre vecchie frane, a causa delle forti precipitazioni, si sono rimesse in movimento.



In provincia di Rimini si teme la chiusura della strada provinciale 131 ad Arbereto dove una frana, alla quale già da mesi i tecnici stanno lavorando, ha invaso nuovamente una corsia a causa delle piogge cadute nelle ultime ore: se la situazione dovesse peggiorare dovrà essere chiusa. Il forte vento, con raffiche attorno ai 70 km/h, ha abbattuto una pianta in via Sacramora a Viserba: nessun ferito per fortuna anche se una signora era transitata sul marciapiede solo un attimo prima. L'albero cadendo ha abbattuto un palo della luce: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area permettendo in breve il ripristino del traffico, i Carabinieri e la Polizia Municipale. A Riccione da questa mattina chiuso il ponticello di viale San Lorenzo per allagamento.



Prima tracimazione dell'anno per la Diga di Ridracoli. Purtroppo non sono incoraggianti le previsioni meteo nemmeno per il resto della settimana, che sarà caratterizzata da una forte instabilità: previsto un ulteriore peggioramento nel weekend.

Nel video la tracimazione della Diga di Ridracoli dalla pagina Facebook di Emilia Romagna Meteo:









Dalla pagina Facebook del Comune di Verucchio gli aggiornamenti del crollo della traversa Marecchia: