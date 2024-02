"Fleximan" a Poggio Torriana, distrutta una colonnina autovelox. Il sindaco presenta denuncia

Sono sempre più frequenti in tutta Italia episodi in cui autovelox vengono distrutti da diversi responsabili, che firmano gli atti di vandalismo con il nome di "Fleximan". Anche a Poggio Torriana, nella notte di domenica, ignoti hanno vandalizzato il Velo Ok installato sulla Santarcangiolese, di fronte al ristorante 'Da Gamboun'. Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, l'atto sarebbe stato compiuto da otto ragazzi. Il sindaco Ronny Raggini ha annunciato che presenterà denuncia ai Carabinieri.