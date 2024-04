Forlì: arrestati i due autori di una rapina in farmacia

La Polizia di Forlì-Cesena ha arrestato i due rapinatori della Farmacia Barboni dopo aver fatto irruzione in una abitazione. I fatti risalgono al pomeriggio dell’8 marzo, quando la centrale operativa della Questura è stata allertata per una rapina commessa ai danni della farmacia da parte di due uomini. Gli investigatori della Squadra Mobile sono subito accorsi sul posto per avviare le attività investigative e ricostruire minuziosamente l’accaduto.

Dalle immagini e dalle testimonianze raccolte è emerso che due persone, con il volto coperto e armate di un lungo coltello, avevano minacciato il personale della farmacia e, dopo aver prelevato dal registratore di cassa alcune banconote, si erano poi fatti consegnare altre banconote dai dipendenti fuggiti sul retro della farmacia. Subito dopo la rapina – esiguo il bottino, 100 euro – si erano dileguati a bordo di uno scooter.

Da alcune telecamere pubbliche – fa sapere la Questura – è stato possibile individuare con certezza quale fosse il veicolo utilizzato per la fuga, la direzione e le sagome dei sospettati. Dagli accertamenti gli investigatori hanno messo nel mirino un palazzo in cui vivevano due italiani, di circa 30 anni, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, con le stesse caratteristiche somatiche dei responsabili della rapina.

Il Giudice per le indagini preliminari ha emesso l’ordinanza della custodia in carcere, eseguita nella mattinata di ieri con il blitz della Squadra Mobile. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto l’abbigliamento, i passamontagna e il coltello utilizzati nel corso della rapina. Entrambi sono stati arrestati e condotti in carcere.