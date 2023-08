Forlì: bruciano i rifiuti recuperati dall’alluvione

Nel pomeriggio di ieri un grosso incendio si è sviluppato nel piazzale della sede di Alea Ambiente, in via Golfarelli, nella zona industriale di Forlì. Ad incendiarsi, secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, accumuli di rifiuti da alluvione; tra questi erano presenti anche i Raee, quindi quelli elettronici come lavatrici e frigoriferi. Sul posto sono intervenute otto squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Roma, ai quali si è aggiunto un mezzo aeroportuale. La colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza. Sul posto, per chiarire le cause del rogo, sono intervenuti i Carabinieri Forestali, mentre il personale dell'Arpae ha proceduto al controllo di eventuali inquinanti. È intervenuta anche la Polizia locale per regolare la viabilità nei pressi della tangenziale, visto che il fumo aveva ridotto notevolmente la visibilità per gli automobilisti.