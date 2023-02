Forlì: chiuso bar ritenuto luogo di spaccio per 5 giorni in zona Coriano

Chiuso per cinque giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica. E’ quanto stabilito dal Questore dopo le recente operazione di polizia che ha portato alla denuncia di un giovane pusher trovato con diverse dosi di cocaina in un locale a Coriano. I poliziotti della Questura hanno notificato il provvedimento al gestore.

Dalle indagini infatti è emerso che il locale era diventato un vero e proprio luogo di incontro tra la domanda ed offerta di cocaina in città, conosciuto negli ambienti dello spaccio dove poter reperire facilmente lo stupefacente; consegne che avvenivano anche in pieno giorno e non lontano dalle scuole primarie e dell’infanzia.

Locale attenzionato già in passato, viste le segnalazioni di assuntori di stupefacenti che avevano acquistato cocaina proprio nel bar da alcuni soggetti magrebini. La polizia di stato, in una nota, parla di' scarsa collaborazione del gestore che non ha svolto alcuna vigilanza e non ha mai segnalato nulla alle forze dell’ordine'.