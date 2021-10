Forlì: in auto a 150 all'ora sulla tangenziale, multa e ritiro della patente

Lo scorso fine settimana ben 49 pattuglie della Polizia stradale di Forlì hanno monitorato le principali arterie stradali e autostradali della provincia. Ritirate due patenti e altrettante carte di circolazione, sottratti quasi 100 punti patente. In particolare, armati di Trucam - il dispositivo che rileva in tempo reale la velocità dei veicoli - hanno monitorato la Tangenziale Est sorprendendo ben 11 automobilisti in eccesso di velocità. Uno di loro, un forlivese di 43 anni, è stato pizzicato alla guida del suo Suv ad oltre 150 all'ora, in una strada dove il limite, invece, è di 90: per lui è scattata una sanzione di oltre 500 euro ed il ritiro della patente, già spedita in Prefettura per la sospensione che potrà arrivare fino a tre mesi. In autostrada, sulla diramazione ravennate della A14 all'altezza di Bagnacavallo, un 38enne è stato denunciato perché sorpreso a trasportare abusivamente oltre una tonnellata di calcinacci ed altro materiale edilizio di scarto. Per l'uomo è scattata una multa da oltre 3.000 euro ed il sequestro del mezzo, mentre per i rifiuti sono state attivate le procedure per il corretto smaltimento.