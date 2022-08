Forlì: sparita da venti giorni col figlio, madre denunciata

Da venti giorni si sono perse le tracce di una donna e del figlio di 6 anni, fuggiti dalla struttura familiare in cui il Tribunale dei minori di Bologna li aveva alloggiati. Secondo il legale che rappresenta il padre del bambino, l'avvocata Martina Montanari del Foro di Rimini, la donna avrebbe contattato "il padre del bimbo per un aiuto economico senza però specificare in quale Pese europeo si trovasse al momento". "E' evidente che sia la famiglia della donna sia il padre del bambino sono molto preoccupati - spiega l'avvocata Montanari - perché si tratta di una vicenda estremamente delicata per cui c'è un'indagine per sottrazione di minori partita da una denuncia ai carabinieri".

I genitori sono separati, il padre vive in Germania e per problemi di salute della mamma, che avrebbe subito anche un trattamento sanitario obbligatorio, la donna e suo figlio erano stati collocati in una struttura familiare in provincia di Forlì da dove sono appunto fuggiti la prima notte di permanenza. Il caso era partito da una segnalazione della scuola per le condizioni del bimbo addirittura mandato a scuola in accappatoio e ciabatte in pieno inverno. La mamma era stata quindi presa in carico dai servizi sociali e dopo la sospensione della patria potestà era stata collocata con suo figlio nella struttura familiare.