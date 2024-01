Forlì: vigilante esce di strada a notte fonda, liberato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco di Forlì, sono intervenuti, verso le 02.30 di Martedi 30 Gennaio, sulla Strada provinciale 60 in via del Bosco a Forlì, in campagna, per estrarre dall'auto un uomo uscito di strada. Si tratta del vigilante di una società di vigilanza che è rimasto gravemente ferito - come riporta Forlì Today - I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per liberare l'uomo, impegnato nel turno di vigilanza notturna, dalle lamiere dell'auto di servizio finita nel fosso.

L'uomo, che è sempre rimasto cosciente, è stato portato all'ospedale di Forlì ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando a una prima ricostruzione, l'auto di servizio, dopo aver colpito un muretto, si è ribaltata nel fossato, intrappolando al suo interno il conducente. I pompieri, utilizzando le attrezzature idrauliche in dotazione, hanno lavorato per aprire le portiere e liberare l'uomo affidato poi alle cure del personale sanitario. Presente la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.