Frecciarossa in ritardo, fermata 'ad hoc' per ministro Lollobrigida e scoppia la polemica

Una 'fermata straordinaria' di un Frecciarossa diretto a Napoli per far scendere il ministro dell'Agricoltura perché il treno era in ritardo. Francesco Lollobrigida era atteso a Caivano per inaugurare un parco e ha ottenuto di scendere in una fermata ad hoc a Ciampino. Scoppia la polemica. Le opposizioni chiedono le dimissioni del ministro e un'informativa urgente del governo.

'Comportamento arrogante e indegno', dice Schlein. Conte: 'Un segnale devastante'. 'Abuso di potere senza precedenti', secondo Renzi. Lollobrigida si difende: "Per quanto è di mia competenza farò tutto quello che è necessario. Non sono mai fuggito al confronto. Sono convinto di aver agito non solo nell'ambito della legalità e della norma ma nell'interesse dello Stato e per rappresentarlo a Caivano".