In tutte le piazze d'Italia gli studenti hanno protestato nel terzo sciopero globale per il clima, grazie al movimento partito dall'attivista svedese Greta Thunberg. Per gli organizzatori in piazza è sceso almeno un milione di persone. A Roma la manifestazione più partecipata.

Nel video le immagini della manifestazione romana, le voci dei partecipanti e l'intervista a Laura Boldrini, deputata Partito Democratico