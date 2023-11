Fuori strada col camion, muore autista 61enne sull'A14dir

Un camionista di 61 anni di origine romena, residente a Rimini, è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale verificatosi ieri sull'autostrada A14dir nel Ravennate. In particolare, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, verso le 6.30 l'uomo ha improvvisamente perso il controllo del camion mentre stava procedendo nel territorio di Solarolo, in direzione Ravenna. Finito fuori strada è morto sul colpo; inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo.