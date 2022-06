Gdf: anniversario e bilancio, tra lotta a evasori, lavoro nero e criminalità

La Guardia di Finanza ha celebrato il 248° anniversario di fondazione del Corpo, con una cerimonia militare, alla presenza delle autorità provinciali militari e civili, Il Comandante Provinciale, Alessandro Coscarelli e il Comandante del Reparto Operativo, Fulvio Nicolò Furia, hanno letto il messaggio augurale del Presidente della Repubblica e l'Ordine del giorno del Comandante Generale, dopodichè hanno ringraziato tutti i Reparti della provincia per l'impegno e l'alta professionalità. C



17 mesi impegnativi per le Fiamme Gialle riminesi. Le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta agevolati in materia edilizia ed energetica, svolte in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, hanno portato alla luce frodi per oltre 440 milioni di euro. L’ammontare dei crediti inesistenti sequestrati è di oltre 200 milioni di euro. Sono stati individuati 27 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco individuati che hanno evaso complessivamente circa 5 milioni di IVA e 455 lavoratori impiegati in modo illecito. di cui 46 completamente in nero. 4 persone arrestate per reati tributari. I beni sequestrati tra evasione e frodi fiscali è di oltre 7.2 milioni di euro.

Sui contributi a fondo perduto e i finanziamenti bancari assistiti da garanzia, oggetto di oltre 90 controlli, sono stati denunciate 25 persone per l’indebita richiesta o percezione di oltre 950.000 euro. I Reparti della Guardia di Finanza di Rimini e Cattolica hanno anche portato a termine 30 interventi, verbalizzando 18 persone per indebita esenzione dei ticket sanitari.

I furbetti del “reddito di cittadinanza”, scoperti in collaborazione con l’INPS, sono 60 e nel complesso sono stati scoperti illeciti per oltre 798 mila euro – di cui 296 mila euro indebitamente percepiti e 502 mila fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi.

Sugli appalti la Guardia di Finanza oltre 325 gli interventi; le frodi scoperte dai Reparti in danno del bilancio nazionale, comunitario e locale sono state pari a circa 2,6 milioni di euro, con 120 persone denunciate. Sono state denunciate 39 persone per reati di corruzione e peculato, per condotte illecite rilevate per circa 130 mila euro, Capitolo a parte per le infiltrazioni criminali nel tessuto economico: L'indagine ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di 63 persone per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio, delle quali 9 tratte in arresto, per un valore attestato intorno ai 172,5 milioni di euro, mentre sono stati proposti sequestri di beni per oltre 10 milioni di euro. GdF impegnata anche contro l'usura, con l'arresto di 3 soggetti. Nella movimentazione di denaro, con controlli anche al confine con San Marino, in tutto 22, sono stati intercettati valori e titoli al seguito per oltre 45 mila euro.

Reati fallimentari accertati per 15 milioni di euro. Nella lotta alla criminalità organizzata, il comando di Rimini ha svolto accertamenti patrimoniali su 138 soggetti, per un valore di circa 44 milioni di euro di beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti all’Autorità Giudiziaria per il sequestro.

Capitolo droga, con l’ausilio delle unità cinofile sono stati eseguiti 23 interventi, 3 soggetti denunciati all’Autorità Giudiziaria, con il sequestro di oltre 6,8 kg di sostanze stupefacenti. Infine il contrasto ai fenomeni di contraffazione di marchi registrati, con il sequestro di oltre 73 mila articoli tra contraffatti.