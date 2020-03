GdF Rimini: intensificati i controlli su attività commerciali e spostamenti

La Guardia di Finanza di Rimini intensifica i controlli per il rispetto dei divieti imposti dalle autorità per l'emergenza Coronavirus. Accertate irregolarità in tre attività commerciali: denunciati a piede libero i titolari di un minimarket e di un negozio di apparecchiatura audio e video di Rimini, mentre è stato segnalato alla Prefettura, per l’adozione del provvedimento della sospensione della licenza commerciale, il titolare di un altro negozio audio-video.

Per quanto riguarda gli spostamenti, le Fiamme Gialle hanno acquisito 154 autocertificazioni e denunciato 11 persone che, senza validi motivi, si erano allontanati dal proprio domicilio. Proprio nell’ambito di questi controlli, una pattuglia ha intercettato a Viserba, due cittadini della Repubblica Ceca, intenti a passeggiare a piedi, uno dei quali è risultato gravato da un mandato d’arresto europeo, per un furto commesso nel proprio Paese d’origine, e quindi condotto in carcere. “Ovviamente entrambi – chiarisce la Guardia di Finanza - sono stati denunciati a piede libero anche per aver violato il divieto di allontanamento – senza giustificato motivo – dal proprio domicilio”.