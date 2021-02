Gdf: scoperta frode fiscale per 83.000 euro

E' scattato il sequestro preventivo di beni per oltre 83.000 euro nei confronti di un cittadino cinese. Accusato di frode fiscale tramite l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per più di 150 mila euro. L'indagine della Guardia di Finanza di Cattolica ha permesso di individuare una ditta con sede in provincia, operante nel settore del confezionamento di articoli di pelletteria. La misura cautelare patrimoniale, decisa dal gip di Rimini Manuel Bianchi, è stata eseguita sequestrando i conti correnti e gli automezzi riconducibili all’indagato e alla sua convivente, anche lei di nazionalità cinese. Il cinese di 45 anni frodava il fisco celandosi dietro l'azienda riconducibile alla donna, ritenuta dagli inquirenti, un mero schermo giuridico, ed evitando così le sanzioni previste per i reati fiscali e per le correlate violazioni amministrative commesse.