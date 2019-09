Sentiamo Regina Krieger

La nomina di Paolo Gentiloni a nuovo commissario europeo per gli Affari Economici è stata salutata, in Italia, con immensa soddisfazione. Ma c'è chi, invece, si preoccupa. In Germania ad esempio. Sarà forse per questo che la presidente della commissione von der Leyen ha indicato Dombrovskis come suo vice e responsabile dell'euro?

Nel video l'intervista a Regina Krieger, corrispondente di Handelsblatt (Germania)