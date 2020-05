Giardini delle scuole aperti per salutarsi l’ultimo giorno di scuola: assessore Morolli porta la proposta in Giunta

“Leave meeting”….e arrivederci al prossimo anno. Dice Così l'assessore ai servizi educativi Mattia Morolli che non si rassegna al desolante scenario a cui gli studenti riminesi rischiano di trovarsi di fronte l’ultimo giorno di scuola. Un triste arrivederci che vuole evitare, "almeno per i più piccoli, di materne e nidi comunali, che non rivedranno più le stesse insegnanti ed educatrici, gli stessi compagni di tante storie vissute insieme; si tratta di 1.701 bimbi". Nel pomeriggio porterà in giunta la proposta riminese "per aprire le nostre scuole materne e i nidi per vivere all’aperto, in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche e di distanziamento sociale, almeno un ultimo giorno di scuola insieme a compagni ed insegnanti".

Un incontro nei giardini, sfruttando quegli spazi verdi in cui erano abituati a passare le mattinate prima dell’emergenza sanitaria. I genitori verranno informati della data e dell’orario previsto per le proprie classi, cercando di garantire orari che tengano conto delle diverse esigenze lavorative - quindi anche il tardo pomeriggio feriale, dalle 18 in poi, e durante tutta la giornata di sabato.