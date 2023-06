Giocare per l'Africa: torna Rimini for Mutoko

Tennis, pallavolo, corse all'alba: anche quest'anno il programma di tornei per raccogliere fondi da destinare all'ospedale di Mutoko, in Zimbabwe, è ricco di appuntamenti. L'obiettivo 2023 è raggiungere la cifra di 50.000 euro per acquistare medicinali, reagenti di laboratorio e fare operare in Italia circa 20 bambini nell'ambito del progetto “Operazione cuore”.

"Pensare di riuscire a portare eccellenze del nostro territorio in Africa con amore, gioia nel cuore e sorriso - afferma Massimo Migani, missionario e direttore Luisa Guidotti Hospital - in un area che non avrebbe altrimenti nulla è qualcosa di veramente grande".

Non manca il ricordo di chi ha permesso che l'ospedale di Mutoko diventasse una delle strutture più moderne dello Zimbabwe, la dottoressa riminese Marilena Pesaresi.

"Da quando ho conosciuto Marilena - evidenzia Giorgio Casadei, Rimini for Mutoko - l'ho dovuta aiutare per forza perché lei era unica". L'associazione quest'anno ha portato avanti anche il progetto “Uniti per la Romagna”, acquistando e consegnando cibo e prodotti per l'igiene personale dal valore di 5.000 euro.

Inoltre anche quest’anno Rimini For Mutoko aiuta anche due realtà riminesi, “Crescere Insieme” per la realizzazione di un progetto volto a favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità e la Mensa di Sant’Antonio di Rimini, per la somministrazione di pasti alle famiglie in difficoltà, che purtroppo sono sempre più numerose.

Nel servizio l'intervista a Massimo Migani (Missionario, direttore Luisa Guidotti Hospital) e Giorgio Casadei (Rimini for Mutoko)