Giorgia Meloni: "Intensificare la protezione di cittadini di religione ebraica, c'è rischio emulazione anche da noi"

La corrispondenza di Francesca Biliotti

La guerra irrompe nel dibattito politico, Giorgia Meloni alla Sinagoga di Roma ha parlato con la comunità ebraica per ribadire che “difendere il diritto all'esistenza di Israele vuol dire difendere donne, giovani e bambini vittime degli atti di Hamas”. Il ministro degli Esteri ha riferito in Parlamento, attualmente ci sono 10 italiani a Gaza, ha detto, lavoriamo per tutti i nostri concittadini nell'area. Forza Italia riaccoglie Letizia Moratti, che dopo una parentesi nel Terzo Polo ha accettato l'invito a guidare la consulta della segreteria del partito. Ma non si candiderà alle europee, giura.

Nel video le interviste a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Antonio Tajani, ministro degli Esteri; Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega; Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Letizia Moratti, Forza Italia