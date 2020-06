Giornata Ambiente: Mattarella, legame imprescindibile natura e vita

'Le recenti drammatiche vicende che toccano tutto il nostro pianeta ci impongono di prendere atto del legame imprescindibile che esiste tra l'equilibrio della natura e la nostra sopravvivenza'. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, invita la politica ad essere 'lungimirante'. 'Siamo sull'orlo di un disastro climatico. Non possiamo tornare indietro sugli obiettivi e le ambizioni del Green Deal' dell'Ue. Così in un tweet il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.