Giornata mondiale dei bambini: show di Begnini con papa Francesco

Più di 50mila fedeli, secondo la Sala stampa vaticana, hanno assistito in Piazza San Pietro alla messa e all'Angelus del Papa in occasione della prima Giornata mondiale dei bambini. Protagonista con Bergoglio anche Roberto Benigni a cui è stato affidato un monologo durante la manifestazione. Quasi quasi per le prossime elezioni mi presento io, insieme a lei, facciamo insieme il campo largo. Mettiamo sulla scheda il nome Jorge Mario Bergoglio, detto Francesco: vinciamo subito', ha detto tra l'altro il regista premio Oscar, rivolgendosi direttamente al Papa, dopo averlo baciato, e ai bambini.