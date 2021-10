Giornate d’autunno del Fai, alla scoperta dell'entroterra di Rimini

Oggi e domani, 16 e 17 ottobre, si tiene la decima edizione delle Giornate Fai d’autunno, evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi. Visite a contributo libero in 600 luoghi poco conosciuti. Per quanto riguarda la provincia di Rimini, quest'anno sono state organizzate visite guidate al Santuario di Santa Maria Succurrente e all'adiacente Museo Etnografico, tra le dolci colline del Comune di Montescudo. La chiesa risale alla seconda metà del XV secolo anche se le prime testimonianze del culto a Valliano risalgono al V secolo d.c. Il santuario è stato edificato su un pre esistente antico sacello medioevale. Interesse particolare suscitano gli affreschi, riscoperti durante i lavori di restauro degli anni '90 del secolo scorso. Attorno alle pareti dell'abside, è tornata alla luce una notevole decorazione ad affresco, completata in diverse epoche e da diverse mani, alcune riferibili alla scuola bolognese ed umbra ed altre agli allievi di Raffaello; essa si compone di notevoli e pregiate rappresentazioni della Madonna con il bambino, di san Vincenzo Ferrer e altri santi e padri della Chiesa.







Le visite guidate previste nella giornata di domenica, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, permetteranno al visitatore di essere condotti da esperti del luogo, alla scoperta della storia del Santuario e dei suoi incredibili affreschi e di quell'affascinante mondo rurale che ne faceva il suo centro. Da questo si dipanano inoltre itinerari naturalistici, storici ed enogastronomici che possono completare una bella gita, con la possibilità di poter degustare prodotti tipici nel vicino mercatino o avere sconti in diversi ristoranti di zona. Nel pomeriggio di domenica ci sarà, poi, una visita evento con il professore di scienze religiose Auro Panzetta.