Giro di incontri a Roma per Giovanni Toti, tornato in libertà

Il ddl sicurezza approderà in Aula alla Camera il 10 settembre alla ripresa dei lavori. Ieri sera il via libera al Decreto Ricostruzione, con gli interventi post-calamità e non solo; sempre alla ripresa dei lavori è prevista anche la nomina dei componenti del CdA della Rai, mentre i dipendenti della tv pubblica hanno proclamato uno sciopero il 23 settembre. Domani l'ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva, che potrebbe diventare anche l'occasione per fare un punto sui tanti dossier aperti. Rai compresa, anche se per ora, l'intesa in maggioranza sui nomi dei nuovi vertici, non pare essere stata ancora trovata.

Tornato in libertà, e in attesa del processo fissato il 5 novembre, l'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è a Roma per una serie di incontri coi suoi alleati di centrodestra, tra cui il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini. I due hanno fatto il punto della situazione sulla Liguria, anche considerando le prossime elezioni.

A tal proposito, l'altro vice presidente Tajani ha detto di essere favorevole ad un unico election day per accorpare anche il voto di Emilia-Romagna e Umbria. Ha aggiunto di trovare “singolare” il fatto che si voti durante il processo, e si è detto disponibile anche a discutere la proposta di Salvini, ossia uno “scudo” per i governatori, una norma che rinvii indagini e processi per gli amministratori locali, che garantisca loro immunità fino a fine mandato, da far scattare almeno negli ultimi mesi della legislatura.

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, confronto tra il candidato di centrosinistra Michele De Pascale e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte: De Pascale ha ribadito “il mio rapporto di fiducia coi 5Stelle è radicato da tempo”. Per il centrodestra, la Lega Romagna, che sta svolgendo la sua festa a Cervia, ha annunciato per il voto d'autunno l'alleanza col Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi.